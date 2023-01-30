Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1167 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1165 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 üzerinde 1167 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 760 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,17 değer kaybıyla günü 1926 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1929 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FAİZ KARARLARINA ODAKLANDI
Geçen hafta açıklanan veriler ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu hafta merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olacak.
Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) ise politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.
Bugün Almanya’da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1920 doların destek, 1960 ve 1980 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)