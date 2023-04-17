Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1254 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın, haftaya yükselişle başladı.
Altının ons fiyatı saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 10 dolardan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,44 artışla 1252 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 60 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 340 liradan satıldı.
Cuma günü, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 1,62 düşüşle 1248 liradan tamamlamıştı. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,78 değer kaybederek 2 bib 4 dolardan kapanmıştı.
FED YÖNLENDİRMELERİ İZLENİYOR
Analistler, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekebileceğini ifade etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80’i aştığını kaydeden analistler, haziranda da yüzde 21 ihtimalle benzer bir adımın atılabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.
Analistler, bugün ABD’de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 doların destek, 2 bin 40 doların ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. (AA)