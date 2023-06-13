Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 13 Haziran 2023 Salı günü 1.962 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.493 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.054 TL.

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.495 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün döviz kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.489 liradan tamamladı.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.480 TL, satış 1.493 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.361 TL. 132 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 13 Haziran 2023 Salı günü 14.930 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.418 TL, satış 2.467 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.249 TL. 218 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.954, satış 10.054 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 9.163 TL. 891 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.836 TL, satış 4.935 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.498 TL. 437 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.772 TL, satış 9.871 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.996 TL. 875 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.753, satış 9.852 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.976 TL. 876 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 13 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Haziran 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın kur destekli yükselişlerine devam ediyor. Yılbaşından bu yana %35 getiri sağlayan gram altın yalnızca bu ay içerisinde artan kurun etkisi ile %13 primlendi. Kur tarafında en azından 22 Haziran'da yapılacak PPK toplantısına kadar pozitif fiyatlama beklentisi hakimken ons altın da Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı sonrası güç kazanırsa yurtiçinde gram altın fiyatları 1500TL'nin üzerine yerleşebilir.

Teknik olarak 1495TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1500TL ve 1505TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1490TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1485TL ve 1480TL destek bölgeleri takibimizde olacak.