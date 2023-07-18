Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 18 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 18 Temmuz 2023 Salı günü 1.962 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.695 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.433 TL.

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Altın fiyatları, doların bir yılın dip seviyesine yakın seyretmesinden destek alarak yükselirken işlemciler Fed’in para politikası hakkında fikir verecek ABD perakende satış verilerini bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artışla 1,959.54 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artışla 1,963.70 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.681 TL, satış 1.695 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.622 TL. 73 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 18 Temmuz 2023 Salı günü 16.950 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.748 TL, satış 2.804 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.681 TL. 120 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.319, satış 11.433 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.925 TL. 508 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.498 TL, satış 5.611 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.363 TL. 248 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.113 TL, satış 11.225 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.726 TL. 499 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.082, satış 11.194 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.702 TL. 492 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 18 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 18 TEMMUZ 2023 altın yorumları: Geçen hafta ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinden destek bulan gram altın yeniden 1660TL direncinin üzerinde fiyatlama görmeye başlamıştı. ABD'den dün gelen veriler sonrasında ons altında kar realizasyonları ile birlikte baskı derinleşirken 1950 dolar altına çekilmeler gözlendi ancak kur tarafında yükseliş yurtiçi gram altın fiyatlarında 1650TL üzerinde fiyatlamaya neden oluyor.

Gün içi ilk direnç noktası olarak 1665TL takip edilirken bu seviye üzerinde ise 1670TL ve 1675TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk olarak 1650TL noktası destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1645TL ve 1640TL destek bölgeleri takibimizde olacak.