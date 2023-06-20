Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 20 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 13 Haziran 2023 Salı günü 1.956 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.483 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 9.985 TL.

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Altın fiyatları, piyasa katılımcıları ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell’ın Kongre önünde gerçekleştireceği konuşmayı beklerken dar aralıkta seyretti. Doların değer kazanması da altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.13 gerileyerek 1,948.00 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.5 düşüşle 1,962.00 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.470 TL, satış 1.483 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.475 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 20 Haziran 2023 Salı günü 14.830 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.401 TL, satış 2.450 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.437 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.885, satış 9.985 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 9.931 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.803 TL, satış 4.901 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.875 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 9.710 TL, satış 9.808 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 9.750 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 9.690, satış 9.788 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.729 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 20 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 20 Haziran 2023 altın yorumları: Dolar endeksi nispeten toparlama eğiliminde olunca paritede geri çekilme gözlendi. Yurtiçinde kur fiyatları ise TCMB PPK toplantısı öncesi denge arayışında yatay seyrediyor. Yurtiçinde gram altın fiyatları ise ons altında geri çekilmenin etkisi ile 1490TL direncini aşamadı. Gün içerisinde 1479-1490 TL arasında seyreden gram altın sınırlı kayıplar ile birlikte 1480TL seviyesinde kapanış gördü.

Teknik olarak 1480TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1485TL ve 1490TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1475TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1470TL ve 1465TL destek bölgeleri takibimizde olacak.