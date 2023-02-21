Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 21 Şubat 2023 Salı günü 1.835 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.113 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.497 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarının gelecekteki seyrini etkileyebileceği düşünülen ABD ekonomik verileri öncesinde büyük işlemler yapmaktan kaçınmalarıyla dar aralıkta seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.14 gerileyerek 1,838.75 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 artışla 1,852.10 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.104 TL, satış 1.113 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.124 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 21 Şubat 2023 Salı günü 11.130 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.803 TL, satış 1.840 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.857 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.422, satış 7.497 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.569 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.606 TL, satış 3.680 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.715 TL. 35 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.285 TL, satış 7.359 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.431 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.268, satış 7.341 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.414 TL. 73 düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 21 Şubat 2023 altın yorumları: DolarTL'de zirve denemelerinden sonra kısmi olarak geri çekilme hareketlerinin sınırlanması ve ons altındaki yukarı yönlü ataklar gram altın tarafında da toparlanma imkanı sağladı. Değerli maden dün onstaki 1845$ üstünde fiyatlama sonrası gün içerisinde en yüksek 1120TL seviyesinden fiyatlama gördü.

Pozitif görünümün kalıcılığı kur ve onstaki fiyatlamalara bağlı olarak takip edilecek. Gün içinde teknik açıdan 1115 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1120 TL ve 1125 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1110 TL altında fiyatlama için 1105 TL ve 1100 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.