Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü 1.964 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.702 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.465 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar Fed’in Temmuz ayından sonra faiz artırımlarını durduracağı sinyali verebileceği düşünülen para politikası toplantısını beklerken belirgin bir değişim göstermedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.02 gerileyerek 1,960.46 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,962.00 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.688 TL, satış 1.702 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.656 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü 17.020 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.757 TL, satış 2.813 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.736 TL. 77 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.350, satış 11.465 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.149. 316 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.515 TL, satış 5.628 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.472 TL. 156 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.143 TL, satış 11.256 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.945 TL. 311 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.119, satış 11.231 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.921 TL. 310 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 24 Temmuz 2023 altın yorumları: Ons altında Fed tarafındaki faiz artış beklentisi ve dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte baskı devam ederken yurtiçinde gram altın fiyatları kur tarafında yaşanan yukarı yönlü hareketler ile birlikte 1700TL seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu hafta Fed'in gerçekleştireceği politika faiz toplantısında beklentilere paralel açıklanacak karar ons altında dolayısıyla gram altında geri çekilmelere neden olabilir.

İlk direnç noktası 1700TL takip edilirken bu seviye üzerinde ise 1705TL ve 1710TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk olarak 1695TL noktası destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1690TL ve 1685TL destek bölgeleri takibimizde olacak.