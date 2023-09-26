Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 25 Eylül 2023 Salı günü 1.911 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.674 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.270 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD’de açıklanacak ve Fed’in bu yıl bir kez daha fazileri artırp artırmayacağına dair ipucu verecek olan tüketici enflasyonu verisi öncesinde dolar ve ABD tahvil getirileri yükselirken geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.05 gerileyerek 1,915.49 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,932.20 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.660 TL, satış 1.674 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.678 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 26 Eylül 2023 Salı günü 16.740 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.711 TL, satış 2.766 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.773 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.157, satış 11.270 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.299 TL. 29 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.421 TL, satış 5.532 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.546 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.956 TL, satış 11.066 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.093 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.932, satış 11.042 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.068 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 26 Eylül 2023 altın yorumları: Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde oluşturabileceği yukarı yönlü baskı devam ediyor. Bu durum Fed ‘in şahin olabileceği beklentisiyle ons altında kalıcı yükselişlere engel teşkil ediyor. Diğer taraftan sıkılaştırma mesajları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı bulunan Fed üyesi Neel Kashkari bu yıl bir faiz artışı daha beklediğini ifade etti. Tüm bu gelişmeler ışığında ons altında kalıcı yükselişler zorlaşıyor. Bugün ABD İnşaat İzinleri, ABD Tüketici Güveni ve FOMC Üyesi Bowman'ın Konuşması takip ediliyor olacak.

Ons altın teknik anlamda zayıf seyrine devam ediyor. 1930 seviyesinden alımlar hızlandığı takdirde 1950 seviyesine doğru bir güçlenme görebiliriz. Buna karşın geri çekilmelerde 1900 seviyesi ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 1900 seviyesinde satış baskısı arttığı takdirde 1885 seviyesi desteği güçlü bir destek seviyesi olarak takip edilebilir.