Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü 1.911 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.603 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.793 TL.

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Altın fiyatları, Asya işlemlerinde güçlü dolar ve Fed’in faiz artırımlarını devam ettirmesi olasılığının altının çekiciliği üzerinde baskı oluşturmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.02 gerileyerek 1,919.87 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,923.10 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.588 TL, satış 1.602 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.609 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü 16.020 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.595 TL, satış 2.648 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.659 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.685, satış 10.793 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 10.834. 41 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.196 TL, satış 5.302 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.318 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.497 TL, satış 10.603 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.636 TL. 33 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.470, satış 10.576 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.613 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 3 Temmuz 2023 altın yorumları: Kurun yukarı yönlü hareketleri ile birlikte yükselişlerinde hız kazanan gram altın Haziran ayının son haftasında yeni zirvesi 1623TL seviyesini test etti. Ons altın tarafında faiz artış beklentileri ve dolar endeksine bağlı hareketlenmeler sonrası geri çekilme eğilimi gösteren ons altının etkisi ile nispeten yatay bir görünüm kaydedilse de sarı metal yatırımcısını memnun etmeye devam ediyor.

Gün içi 1610TL seviyesi üzerinde 1615TL ve 1620TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1605TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1600TL ve 1595TL destek bölgeleri takibimizde olacak.