Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Mayıs 2023

Altının ons fiyatı, 30 Mayıs 2023 Salı günü 1.937 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.265 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 8.517 TL.

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Altın fiyatları iki ayın dip seviyesine yakın seyrederken, ABD borç tavanı konusunda uzlaşıya varılması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran’da faiz artırımlarını durduracağı yönünde beklentilerin azalmasıyla altının çekiciliği azaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.27 gerileyerek 1,938.00 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,941.80 dolara geriledi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.254 TL, satış 1.265 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.260 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 30 Mayıs 2023 Salı günü 12.650 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.047 TL, satış 2.089 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.082 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 8.432, satış 8.517 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.486 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.098 TL, satış 4.182 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.165 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.285 TL, satış 8.368 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.331 TL. 37 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.265, satış 8.349 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.312 TL. 37 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 30 Mayıs 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altın tarafında kayıpların son 2 ayın en düşük seviyelerine ulaşmasına karşın, özellikle seçimler sonrası yükselen grafiğinde ivme kazanması beklenen DolarTL'deki kazançlar ile birlikte 1250TL destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Ons altın tarafında Fed faiz artışı beklentisi baskı yaratmaya devam ederken, yurt içinde ise kur hareketi takip edilecek.

Teknik olarak 1260TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1265TL ve 1270TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1255TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1250TL ve 1244TL destek bölgeleri takibimizde olacak.