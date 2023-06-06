Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Haziran 2023

Altının ons fiyatı, 6 Haziran 2023 Salı günü 1.958 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.354 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 9.119 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in para politikasının gelecekteki seyrine dair daha açık işaretler aramasıyla geriledi ancak doların gerilemesi kayıpları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.04 yükselerek 1,962.90 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,975.60 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.342 TL, satış 1.354 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.287 TL. 67 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 6 Haziran 2023 Salı günü 13.540 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.193 TL, satış 2.238 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.127 TL. 111 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 9.028, satış 9.119 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 8.669 TL. 450 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 4.386 TL, satış 4.476 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 4.255 TL. 221 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 8.864 TL, satış 8.954 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 8.511 TL. 443 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 8.843, satış 8.933 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 8.493 TL. 440 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 6 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 6 Haziran 2023 altın yorumları: Geçtiğimiz Cuma günü 1308TL seviyesine kadar geri çekilen gram altın DolarTL'nin desteğiyle ve ons altın tarafında toparlanmanın da etkisiyle 1350TL tarihi seviyesini görmüş oldu. Yurtiçinde gram altın fiyatları onsa bağlı olarak baskılansa da kur tarafında yukarı yönlü fiyatlamalar sarı metalin 5 günlük üssel ortalamasının da üzerinde fiyatlama görmesine imkan sağlıyor.

Teknik olarak 1355TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1360TL ve 1370TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1350TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1345TL ve 1340TL destek bölgeleri takibimizde olacak.