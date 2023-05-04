Altın fiyatları rekor kırdı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında sona gelindiğinin işaretini vermesi üzerine dolar gelirken altın fiyatları rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti ancak faiz artış döngüsünün sonuna gelinmiş olabileceğinin işaretlerini verdi.

Bu gelişme üzerine dolar endeksi değer kaybederken ve ABD Hazine tahvil faizleri gerilerken, altın fiyatları yükseldi.

Reuters verilerine göre, Fed kararı sonrasında ons altının spot fiyatı 2 bin 72,19 dolarla rekor seviyeye çok yaklaştı. 2020’de spot altında 2 bin 72,49 seviyesi görülmüştü.

Gram altında da gece saatlerinde 1292 TL ile rekor seviye görüldü.

Singapur merkezli GoldSilver Central şirketinden Brian Lan, ons altında gece görülen zirve sonrasında gelen kâr satışlarının yakın dönemde devam edebileceğini ancak altında yukarı yönlü görünümün sürdüğünü belirtti.

FED’DEN KRİTİK İŞARET

Geçen yılın mart ayından bu yana 10. faiz artırımını gerçekleştiren Fed, faiz oranını toplam 500 baz puan yükseltmiş oldu ancak karar metninde bir önceki metne kıyasla önemli bir değişiklik yapıldı.

Mart ayındaki Fed karar metninde yer alan “Komite bazı ek politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini tahmin ediyor” ifadesi metinden çıkarıldı ve yerine “enflasyonu zaman içinde yüzde 2’ye döndürmek için ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken” çeşitli faktörlerin dikkate alınacağı belirtildi.

Bu değişiklik, Fed’in faiz artışlarını sona erdirmesinin muhtemel olduğunun işareti olarak algılandı.

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