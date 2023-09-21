Altın fiyatlarına Fed darbesi

Altın fiyatları, Fed'in şahin tonlu yönlendirmeleriyle baskılanmaya devam etti. Fed'in 2024 yılı boyunca faizleri gevşetme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmesi doları güçlendirirken değerli metali baskıladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılı boyunca para politikasını gevşetme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmesinin ardından geriledi.

Fed dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar öncesinde yükselen altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tonlu açıklamalarının ardından kazanımlarını geri verdi ve günü kayıpla tamamladı.

POWELL’DAN ŞAHİN ÇIKIŞ

Uygun olması halinde faizleri daha da artırmaya hazır olduklarını belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir şekilde gerilediğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını ifade etti

Powell’ın şahin tonlu yönlendirmelerinin ardından Fed’in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı. Bu endişelerle birlikte dolar da diğer önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Bu da değerli metalin baskılanmasına neden oldu.

Dolar, Powell’ın mesajlarının ardından birçok para birimi karşısında yeni zirveyi görürken altın fiyatları, Fed’in bu yıl bir faiz artırımı daha gerçekleştirme ihtimalinin artması ve gelecek para politikasını gevşetme ihtimalinin düşük olduğuna işaret etmesiyle geriledi.

BEKLENTİLER YATIRIMCIYI KORKUTUYOR

ABD merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Ed Moya, faiz kararı ve tahminlerin çok şahin olduğunu belirtti. Moya,”Fed yöneticilerinin geleceğe yönelik beklentileri altın yatırımcılarını korkutuyor, çünkü Fed sadece faiz artırımına devam etmekle kalmıyor aynı zamanda gelecek yıl için faiz indirimi beklentilerini de yarı yarıya azaltıyor” dedi.

Tacirler Yatırım Günlük Bülten’de konu ile ilgili yapılan analizde ise, “Temel görünüme baktığımızda faizlerdeki yükselişin sonuna geliniyor olması ile birlikte altın fiyatlarında önümüzdeki döneme yönelik pozitif beklentimizi koruyoruz. Ancak bu noktada 1950 dolar bölgesi aşılmadıkça hızlı bir yükseliş beklenmemesi gerektiğini ifade etmemizde fayda var” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte karar öncesi 1947 dolara kadar yükselen ons altın fiyatı 1924 dolar seviyesine kadar geriledi.

Sabah saatlerinde altının spot piyasadaki ons fiyatı 1928 dolar seviyesinde işlem gördü. Saat 10.00 itibariyle gram altın 1675 TL’den, çeyrek altın 2 bin 796 TL’den, Cumhuriyet altını ise 11 bin 493 TL’den satıldı.