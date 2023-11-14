Altın fiyatlarında yatay seyir

Altının gramı 1.791 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın 2 bin 950 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 40 liradan satılıyor.

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Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.791 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 950 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 40 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD VERİSİ ÖNCESİ YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed’in enflasyonla mücadele konusunda “şahin” para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da politikalara yönelik ipucu verebileceğini aktardı.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi’nde ZEW beklenti endeksleri, Euro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının gündemde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.940 ve 1.930 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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