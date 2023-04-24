Altın fiyatlarında yatay seyir

Altının gram fiyatı, yeni haftaya önceki kapanışına paralel başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.237 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 210 liradan satılıyor.

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Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.237 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,08 azalışla 1.237 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya önceki kapanışına paralel başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.237 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 30 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, cuma gününü 1.983 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının hemen altında 1.982 dolardan işlem görüyor.

BELİRSİZLİKLER ONS FİYATINDA OYNAKLIĞI ARTIRDI

Analistler, dünya genelinde devam eden enflasyon baskısı ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

ABD’de çekirdek enflasyonun hala hedeflenen seviyenin oldukça uzağında olduğunu ve ücretlerde yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa’da büyüme verilerinden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Bugün Almanya’da Ifo beklenti endeksleri ve ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek, 2.000 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)