Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın ABD'de zayıf enflasyon verisi sonrası Fed'in faiz artırmayacağına dair beklentilerin çoğalmasıyla yükselişini gram altın yeni rekor seviyeyi gördü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mart’ta aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Altın fiyatları, ABD ekonomisindeki zayıf verilerin faiz artırımlarında mola beklentisini güçlendirmesi ve yatırımcıların hafif bir resesyon olasılığıyla güvenli limana yönelmesiyle yükseldi.

Ons altında gerçekleşen yüzde 1,4'lik yükseliş ile içeride gram altın da 1266 TL ile rekor seviyeyi gördü.

Ons altında Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 2020’deki rekor seviyesine sadece 30 dolar kaldı.

Üretici fiyatları ile işsizlik başvurusu verileriyle Hazine tahvilleri düştü ve dolar değer kaybetti,

Heraeus’tan Alexander Zumpfe, “Bu ekonomik veriler, faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı piyasa değerlendirmesini pekiştirdi ve bu da altını yatırımcılar için çekici hale getiriyor.” dedi.

High Ridge Futures’tan David Meger, “Fed’in faiz artırım döngüsü bitti, ancak genel olarak enflasyon onların istediğinden daha yüksek kalıyor, bu da altın için temel olarak olumlu bir ortam oluşturuyor.” dedi.