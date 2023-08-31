Altın fiyatlarında yükseliş

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan zayıf verilerin Fed'in bu yıl faiz artırımlarını durduracağı beklentilerini artırmasıyla 3 haftanın zirvesine yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD büyüme verilerinin yavaşlama işaret etmesiyle üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki kapanıştan bu yana yüzde 1’i aştı. Ons altın 1940 seviyesinin üzerine çıktı.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD’de ekonomik verilerinin büyümede yavaşlamaya işaret etmesinin ardından yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay faiz artırımına gideceğine dair beklentileri azalttı.

Ayrıca ABD işgücü piyasasının yavaşlamasından ötürü Fed’in gelecek ay yapılacak olan para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerinin güçlendi.

Para piyasalarında Fed’in eylül toplantısında yüzde 86,5 ihtimalle politika faizini sabit tutulacağı fiyatlanırken, yüzde 13,5 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserli ise altının ons fiyatını destekledi.

‘ALTIN İÇİN İYİ HABER’

CNBC’nin aktardığına göre konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan metal piyasaları uzmanı Tai Wong, “Beklenenden zayıf gelen istihdam ve büyüme rakamlarının Fed’i eylülde beklemede tutacak eğilimi sürdürmesi nedeniyle altın bu ay yüksek seviyelerde işlem görüyor” dedi.

ActivTrades kıdemli analisti Ricardo Evangelista ise bir notunda “Ekonomi için kötü haber, altın için iyi haber olacaktır” dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, dün 0,3 artışla 1942 dolardan kapandı. Ons altın saat 15.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.945 dolardan işlem gördü.

Altının gram fiyatı ise 1668 TL’den satıldı. Çeyrek altın 2 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 365 liradan alıcı buldu.