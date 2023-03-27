Altının fiyatları haftaya düşüşle başladı
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe düşüşle başladı.
Altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde finansal sisteme ilişkin endişelere rağmen Fed cephesinden gelen enflasyona ilişkin vurgular sonrası haftaya düşüşle başladı.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1209 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,57 azalarak günü 1213 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1233 lirayı görerek ile rekor tazelemişti.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1209 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1980 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 40 liradan satıldı.
ONS ALTIN GERİLEDİ
Cuma günü 1 bin 979 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,45 azalışla 1969 dolardan alıcı buluyor.
Küresel ölçekte bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusu varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Analistler, bankacılık krizine ilişkin haber akışının hafta boyunca yatırımcıların odağında olacağını belirterek, Fed üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1 bin 950 doların destek, 2 bin doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)