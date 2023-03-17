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Avrupa Merkez Bankası’ndan olağanüstü toplantı kararı

ECB bankacılık sektöründeki krizi değerlendirmek üzere Denetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Yayınlanma: 13:18 - 17 Mart 2023 Güncellenme:
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Avrupa Merkez Bankası’ndan olağanüstü toplantı kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftalarda piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bankacılık sektöründeki zorlukları değerlendirmek üzere bugün Denetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

ABD’li Silikon Vadisi Bankası’nın geçen hafta iflas etmesi bu hafta küresel bankacılık sektöründe geniş çaplı çalkantı yarattı.

Reuters’a konuşan sözcü, “Denetim Kurulu bankacılık sektöründeki gelişmelere dair fikir alışverişi yapmak ve üyelere güncel bilgi vermek üzere toplanıyor” açıklaması yaptı.

Bu hafta benzer bir olağanüstü toplantı daha düzenleyen ECB dün politika ve mevduat faizini 50 baz puan arttırdı. (REUTERS)

ABD Avrupa Merkez Bankası Reuters Sözcü
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