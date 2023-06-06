Avustralya Merkez Bankası faizi 11 yılın zirvesine yükseltti
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan artırarak 11 yılın zirvesi olan yüzde 4,1'e yükseltti.
Avustralya Merkez Bankası’ndan (RBA) yeni bir faiz artırım kararı geldi.
RBA, politika faizini 25 baz puan artırarak 11 yılın zirvesi olan yüzde 4,1’e yükseltti.
RBA, Haziran para politikası toplantısının ardından enflasyonun hedef seviyeye dönmesini sağlamak için para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekebileceğini belirtti.
Piyasalar, 25 baz puan büyüklüğünde artırımına gidilmesi olasılığını yüzde 40 olarak fiyatlamış olsalar da merkez bankasının faiz artırımlarını durduracağını bekliyorlardı. (REUTERS)