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Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA) geçmişte gerçekleştirilen faiz artırımlarının etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman istediğini belirterek politika faizini yüzde 4.1'de sabit tuttu.

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Avustralya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası (RBA) geçmişte gerçekleştirilen faiz artırımlarının etkisini değerlendirmek için daha fazla zaman istediğini belirterek politika faizini yüzde 4.1’de sabit tuttu.

Reuters anketine katılan 31 ekonomistten 16’sı RBA’nın politika faizini artırmasını bekliyordu.

SÜRPRİZ ARTIŞA GİTMİŞTİ

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına Nisan ayı toplantısında ara vermiş, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitmişti. (REUTERS)

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