Avustralya Merkez Bankası’ndan faiz artışı kararı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan artırarak 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesi olan yüzde 3.60'a yükseltti ve enflasyonu kontrol altına alabilmek için sıkılaştırmanın devam etmesinin gerekeceğini açıkladı.

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Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan artırarak 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesi olan yüzde 3.60’a yükseltti.

Banka, enflasyonu kontrol altına alabilmek için sıkılaştırmanın devam etmesinin gerekeceğini açıkladı.

10 KEZ FAİZ ARTIRIMINA GİTMİŞTİ

RBA para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada ücretlerdeki artışın hala enflasyon hedefiyle tutarlı olduğunu ve açıklanan son verilerin fiyatlar ile ücretlerin birbirini kovaladığı bir döngüye girilmesi olasılığının düşük olduğuna işaret ettiğini belirtti.

RBA geçen yıl mayıs ayından bu yana onuncu kez faiz artırımı gerçekleştirerek faizleri toplam 350 baz puan yükseltmiş durumda. (REUTERS)