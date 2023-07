Bank of America’nın ikinci çeyrek kârı yükseldi

ABD'li banka Bank of America yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bankanın geçen yılın aynı dönemine göre net kârı yaklaşık yüzde 20 arttı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li banka Bank of America’nın ikinci çeyrekte karı faiz gelirinin artmasıyla neredeyse yüzde 20 yükselirken, alım satım işlemleri birimi de beklenenden daha iyi performans gösterdi.

Bank of America’nın net faiz geliri ikinci çeyrekte yüzde 14 artışla 14,2 milyar dolara ulaştı.

Bank of America, ikinci çeyrekte 7,10 milyar dolar yani hisse başına 88 sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 5,93 milyar dolar yani hisse başına 73 sent kâr etmişti.

ABD’nin en büyük yatırım bankası JPMorgan’ın da ikinci çeyrekteki kârı müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın ve First Republic Bank’ın satın alımının desteğiyle yüzde 67 yükselmişti.

Wells Fargo & Co’nun ikinci çeyrekteki kârı ise müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın desteğiyle yüzde 57 yükselmişti. (REUTERS)