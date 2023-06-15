Bankalar önce normalleşme görmek istiyor

Gözler, Şimşek ile banka genel müdürlerinin yarın yapacağı toplantıda. Bankacılar serbest fiyatlama yapabilecekleri piyasa koşullarına geri dönmek istiyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yarın Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya gelecek. Bu toplantıda güncel ekonomik gelişmeler ile sektörün değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, banka yöneticilerinin birinci isteği son bir yılda “makro ihtiyati tedbirler” adı altında alınan kararların kaldırılarak kredi faizlerinin serbest bırakılması olacak.

Özellikle Merkez Bankası'nın 22 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce ekonomi yönetiminin, ‘menkul kıymet tesisi' zorunluluğu ve ‘liralaşma' hedefleri gibi geçici önlemlere yönelik yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

Gaye Erkan başkanlığında toplanacak olan PPK'nın 22 Haziran toplantısında yüzde 8.50 olan politika faizinin ne kadar artıracağına yönelik yüzde 14 ile yüzde 40'a kadar geniş bir alanda değişen tahminler yapılıyor. Şimdilik bu sorunun yanıtına ilişkin ekonomi yönetiminden bir sinyal alınamadı.

MEKANİZMA BOZULDU

Bankacılık sektörü uzmanları döviz talebinin önüne geçebilmek için bugüne dek devreye alınmış onlarca düzenleme olduğuna işaret ederek, bu düzenlemelerin kredi mekanizmasını bozduğunu ve kredi kanallarını tıkandığına dikkat çekiyor. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre banka yöneticileri ekonomi yönetiminden öncelikli olarak ‘faizde' serbest fiyatlama yapabilecek ortamın yeniden tesis edilmesini talep edecek. Getirilen sayısız kural nedeniyle kredi faizleri serbest piyasa kuralları çerçevesinde belirlenemediği gibi şirketler ve bireyler kredi bulamaz hale geldi.

KKM hedeflerinde değişiklik bekleniyor

Bankalar düzenlemelerin getirdiği cezalardan kaçabilmek için nisan-mayıs aylarında yoğun bir Kur Korumalı Mevduat (KKM) toplama mesaisine giriştiler. Edinilen bilgiye göre, banka yöneticilerinin öncelikli taleplerinden biri de bu alanda olacak. Merkez Bankası'nın bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm hedeflerinin düşürülmesi talep edilecek. Zira, ek dönüşüm eşiklerine uymayan bankaların menkul kıymet tesis etme zorunluluğu bulunuyor.