Başkan Gaye Erkan’a şikayet yağdı

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan’ın diğer başkanlardan farklı olarak kurumsal mailini tüm çalışanlarına açtığı, bu yolla kurum içerisindeki sorunlar hakkında doğrudan bilgi aldığı öğrenildi.

Erdoğan SÜZER

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Başkan Erkan'ın mailine yağan şikayetler üzerine inceleme başlattığı, incelemelerin sonunda Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Zahit Ateş'i görevden alıp Merkez Bankası'nın Karaköy şubesine gönderdiği bildirildi. Erkan'dan önceki başkanların kurumsal hesaplarına gelen maillerin önce insan kaynakları ve bilişim departmanı tarafından incelendiği, bu nedenle personelden gelen şikayetlerin başkanlara ulaşmadığı belirtildi.

Mailini personele açmasıyla birlikte yoğun şikayet mesajları alıp incelemeler başlatan Erkan'ın, haklarında çok sayıda şikayet olan bazı bürokratlara ise AKP'ye yakınlığı, AKP milletvekilleriyle akrabalık ilişkileri gibi nedenlerle şimdilik dokunmadığı iddia edildi.

EMEKLİ MÜDÜRE GÖREV

Başkan Erkan, liyakatsiz atamalar nedeniyle eleştirilen Merkez'de siber saldırılara karşı güvenliği artırmaya yönelik ilginç bir atamaya da imza attı. Erkan'ın, Zahit Ateş'ten boşalan genel müdürlüğe, 2019 yılında bankada bilişim güvenlik direktörüyken emekli olan Ahmet Pekel'i getirmek istediği, ancak emeklilik durumu nedeniyle atama yapılamayınca başdanışmanlığa getirdiği öğrenildi.

İlk temas 27 Temmuz'da

Gaye Erkan, başkan olduğu günden bu yana ilk kez önümüzdeki hafta basının karşısına

çıkacak. Kendisinin ilk, yılın üçünü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı için Ankara'yı tercih eden Erkan'ın zamlar konusunda ne diyeceği merak ediliyor. Merkez'in İstanbul'a taşınmasına rağmen Erkan'ın İstanbul yerine, çalışmalarını başkan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte Ankara'da sürdürdüğü bildirildi.