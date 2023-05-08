Binance, Bitcoin çekimlerini yeniden başlattı
Kripto para borsası Binance, bugün büyük hacimlerde çekim yapılmasını gerekçe göstererek Bitcoin çekimlerini iki defa durdurduktan sonra başlattı.
Kripto para borsası Binance, bugün büyük hacimlerde çekim yapılmasını gerekçe göstererek Bitcoin çekimlerini iki defa durdurduktan sonra başlattı.
Şirketin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bekleyen işlemler daha yüksek işlem ücreti ile işleme alınıyor” denildi.
BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, mart ayında teknik sorunları gerekçe göstererek mevduat ve para çekme işlemlerini durdurmuştu.
Bitcoin’in hisseleri yaklaşık yüzde 1 düşerek 28,191 dolarla neredeyse bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. (REUTERS)