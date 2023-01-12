Bitcoin kritik eşiğin üzerinde

Kripto varlıklar piyasalarda risk iştahının artmasıyla yükseldi. Lider kripto para Bitcoin 18 bin dolarlık kritik eşiği aştı.

Sozcu.com.tr

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Kripto piyasasında Bitcoin önderliğinde yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 17 bin doları aşan Bitcoin, bugün bir başka kritik seviyeyi daha kırdı.

ABD’de enflasyonun yavaşlayacağı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentiler piyasadaki risk iştahını artırdı. Bu da riskli varlıklar olarak görülen borsa ve kriptoların yükselmesine sebep oldu.

Bu gelişmelerle birlikte dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,28, Nasdaq endeksi yüzde 1,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80 yükseldi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Son 24 saatte yüzde 4,6 yükselen lider kripto para, aralık ortasından bu yana ilk kez 18 bin doların üzerine tırmanarak 18 bin 250 doları gördü. Son 1 haftada Bitcoin yüzde 8, Ethereum ise yüzde 11,5 değer kazandı.

Bitcoin sabah saatlerinde 18 bin 130 seviyesinde hareket ederken Ethereum da yüzde 5 değer kazanarak 1400 dolara kadar yükseldi. Ripple yüzde 4 artışla 0,373 dolar, Cardano (ADA) yüzde 3 artışla 0,324 dolar, Dogecoin yüzde 2,7 artışla 0,079 dolardan işlem gördü.

ENFLASYON VERİLERİ YAKINDAN İZLENECEK

Piyasalar ayrıca bugünkü enflasyon verilerini yakından izleyecek. Bu veriler, Fed’in enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Kasımda yıllık enflasyon yüzde 7,1 olarak açıklanmıştı. Piyasa enflasyonun aralıkta yüzde 6,5’e gerilemesini bekliyor.

Enflasyonun beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı tahmin edilirken, gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentilerin de bugünkü enflasyon verileriyle yeniden şekillenmesi bekleniyor.