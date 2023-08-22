Borç stoku iki ayda 1,1 trilyon TL arttı

Seçim sonrasındaki iki ayda merkezi yönetim borç stoku 1,1 trilyon TL arttı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile geçen 5 yılda borç stoku 5 kat artış kaydetti.

Sozcu.com.tr

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Merkezi yönetim borç stoku, iki ayda 1 trilyon 87 milyar TL’lik arttı ve temmuz sonunda 5 trilyon 823 milyar TL’ye ulaştı.

Borç stokunda bir aylık artış 205 milyar TL, son bir yıllık artış 2 trilyon 202 milyar TL oldu.

Son iki ayda borç stokundaki hızlı artışta, seçim sonrasında yaşanan kur artışı etkili oldu.

BAŞKANLIK SİSTEMİYLE UÇUŞA GEÇTİ

Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde 970 milyar TL olan borç stoku, geride kalan 5 yılda 5 kat artış kaydetti. 5 yılda borç stokundaki artış miktarı 4 trilyon 853 milyar TL oldu.

Son 5 yılda uygulanan faiz politikaları sonucunda döviz kurları ve enflasyon patlarken borç stoku da altıya katlanmış oldu.

5 yıl önce yüzde 42,3 olan toplam borç stoku içindeki döviz payı, Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 67,1’e yükseldi. Borç stoku içinde TL payı ise yüzde 32,9’a geriledi.

Temmuz sonu itibarıyla toplam borcun yüzde 54,6’sını dıç borç, yüzde 45,4’ünü iç borç oluşturdu.

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