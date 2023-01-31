Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,38 azalışla 5 bin 076,89 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 19,40 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 5 bin 076,89 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,40 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65’le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,79’la iletişim oldu.

Dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5 bin 096,29 puandan tamamladı.

FED’İN FAİZ KARARI YARIN

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün Euro Bölgesi’nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya’da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 puanın direnç, 5 bin ve 4 bin 940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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