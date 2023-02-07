Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 azalışla 4 bin 903,85 puandan başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 26,33 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 4 bin 903,85 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01’lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,68 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,43’le spor, tek kazandıran yüzde 1,80’le taş, toprak oldu.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oldukça düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 4 bin 930,18 puandan tamamladı.

BU GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell’ın Washington Ekonomi Kulübü’ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de dış ticaret dengesinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 100 ve 5 bin n150 seviyelerinin direnç, 4 bin 750 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul’da dün getirilen satış işlemleriyle ilgili depo şartı yürürlükten kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek. (AA)