Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 azalışla 5 bin 371,28 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 12,89 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 5 bin 371,28 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58’le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,49’la kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste 5’inci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,30 artışla 5 bin 384,17 puandan tamamlamıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSER HAVA KAYBOLDU

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5’in üzerinde olması gerektiğine dair “şahin” açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü, resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini bildirdi.

Fed’in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğunu vurgulayan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde’nin açıklamalarının izleneceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 500 seviyesinin direnç, 5 bin 200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasa beklentisi ise TCMB’nin yüzde 9 düzeyindeki politika faizini sabit bırakması yönünde. (AA)

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