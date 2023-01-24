Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,14 azalışla 5 bin 396,99 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5 bin 396,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52’yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,24’le kimya, petrol, plastik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5 bin 404,43 puandan tamamlamıştı.

PMI VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket kârlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 350 ve 5 bin 300 seviyelerinin destek, 5 bin 500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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