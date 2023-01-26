Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,11 azalışla 5 bin 291,91 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 5,86 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 5 bin 291,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10’la menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,37’yle kimya, petrol, plastik oldu.

Dün 5 bin 100 – 5 bin 420 bandında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 5 bin 297,77 puandan tamamladı.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU İZLENECEK

Analistler, şirket finansal sonuçları ve verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD’de başta büyüme ve yeni konut satışları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 350 ve 5 bin 500 seviyelerinin direnç, 5 bin 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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