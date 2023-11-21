Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7 bin 993,89 puandan başladı.

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 47,53 puan artışla ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7 bin 993,89 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7 bin 946,37 puandan tamamladı.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

Analistler, küresel piyasaların, ABD’de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de risk iştahının güçlenmesinde etkili olduğunu kaydeden analistler, bugün açıklanacak Fed tutanakları ve Çip üreticisi Nvidia’nın bilançosunun piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8 bin ve 8 bin 180 seviyelerinin direnç, 7 bin 910 ve 7 bin 770 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)