Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,30 yükselişle 8 bin 118,22 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8 bin 118,22 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 8 bin 93,54 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,67 puan artışla yüzde 0,30 değer kazanarak 8 bin 118,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile orman kağıt basım, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ederken, Asya’da hisse ve sektör bazlı oynaklıklar etkili oluyor.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıklamaları, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya’da TÜFE ve ABD’de büyüme verileri ile birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8 bin 200 ve 8 bin 380 seviyelerinin direnç, 8 bin 100 ve 8 bin puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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