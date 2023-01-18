Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,42 artışla 5 bin 337,16 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 22,13 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 5 bin 337,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 artarken, holding endeksi yüzde 0,02’lik sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76’yla metal eşya, makina, tek kaybettiren holding oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü de yüzde 2,06 değer kazanarak 5 bin 315,03 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA DALGALI SEYİR

Analistler, küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin korunduğuna işaret eden analistler, bugün açıklanacak Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin devamı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, Davos Zirvesi’nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 500 seviyelerinin direnç, 5 bin 200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti. (AA)

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