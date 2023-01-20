Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 5 bin 444,03 puandan başladı.

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son gününde açılışta önceki kapanışa göre 21,66 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 5 bin 444,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62’yle iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,07’yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste 6’ncı işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,71 artışla 5 bin 422,37 puandan tamamladı.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

KRİTİK GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantı takip edilecek.

Veri gündeminde ise Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD’de 2. el konut satışları öne çıkıyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 500 seviyesinin direnç, 5 bin 200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti. (AA)

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