Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 37,22 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5 bin 403,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,64’le madencilik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 5 bin 366,52 puandan tamamlamıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 300 ve 5 bin 250 seviyelerinin destek, 5 bin 500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi. (AA)