Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 artışla 6 bin 799,44 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,58 puan artışla ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6 bin 799,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 2,75 finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 6 bin 743,86 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

BU GELİŞMELER İZLENECEK

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu’na çevrilirken, analistler, Erkan’ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde’ın açıklamaları, ABD’de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6 bin 900 ve 7 bin seviyelerinin direnç, 6 bin 700 ve 6 bin 600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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