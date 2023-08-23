Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 artışla 7 bin 820,40 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,10 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 7 bin 820,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile sigortacılık, tek kaybettiren yüzde 0,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 7 bin 771,30 puandan tamamladı.

BU VERİLER İZLENECEK

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD’de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7 bin 900 ve 8 bin seviyelerinin direnç, 7 bin 700 ve 7 bin 500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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