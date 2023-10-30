Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7 bin 688,39 puana indi.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 düşüşle 7 bin 688,39 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan azalışla ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7 bin 688,39 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile sigorta oldu.

PİYASALAR ÇARŞAMBA GÜNĞNE KİLİTLENDİ

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybıyla 7 bin 706,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyirde İsrail’in Gazze’ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesinin etkili olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed’in çarşamba günkü kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

BEKLENTİLER FAİZİN SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocak toplantıları için öngörüler sınırlı da olsa değişmeye başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya’da büyüme ve enflasyon, Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ile ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7 bin 600 ve 7 bin 400 puanın destek, 7 bin 830 ve 8 bin seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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