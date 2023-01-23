Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 5 bin 514,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,17’yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 7’nci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,25 artışla 5 bin 490,34 puandan tamamladı.

PİYASALARDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de öncü göstergeler endeksi ve Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde 5 bin 550 ve 5 bin 700 seviyelerinin direnç, 5 bin 400 ve 5 bin 340 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi. (AA)