Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul, Fitch'in not görünümünü yükseltmesinden destek bularak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8 bin 403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 8 bin 335,07 puan oldu. Toplam işlem hacmi 67,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023’te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.

FITCH ETKİSİ

Piyasalar ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, not görünümünü “negatif”ten “durağan”a çıkarmasından da destek buldu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün “durağan”a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8 bin 400 ve 8 bin 500 seviyesinin direnç, 8 bin 300 ve 8 bin 200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)