Borsa İstanbul’da 3 hisse haftaya tedbirle başladı

Borsa İstanbul’da bu hafta İhlas Gayrimenkul (IHLGM), Tarkim (TARKM) ve İz Hayvancılık hisselerindeki işlemlere tedbir getirildi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul'da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Buna göre, İhlas Gayrimenkul (IHLGM) ve Tarkim (TARKM) hisseleri 19 Aralık'a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Ayrıca İz Hayvancılık (IZNV) hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Borsa İstanbul tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimlerde “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLGM.E ve TARKM.E payları 20/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca IZINV.E paylarının aynı tarihlerde emir paketi tedbiri ile işlem göreceği duyuruldu. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsıyor.

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