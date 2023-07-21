Borsa İstanbul’da yeni rekor

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 6 bin 724,42 puanla rekor seviyeyi gördü.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 6 bin 706,50 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,39 puan değer kazandı.

Dün 6 bin 682,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,99 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 6 bin 688,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6 bin 659,41, en yüksek ise 6 bin 724,42 puanla rekor seviyeyi gördü.

DEĞER KAZANAN ENDEKSLER

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,07 ve sanayi endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55’i yükselirken, 45’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Çan2 Termik ve Girişim Elektrik Sanayi oldu. (AA)