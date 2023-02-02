Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırım kararlarının etkisiyle yükselişle tamamlandı.
Gün içerisinde İngiltere Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50'den yüzde 4'e, Avrupa Merkez Bankası ise yine 50 baz puan artırarak yüzde 2,50 seviyesine çıkardığını duyurdu.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,35 artışla 459,20 puana ulaştı.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.820,16 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,26'lık artışla 7.166,27 puana yükseldi.
Almanya’da DAX endeksi yüzde 2,16 artışla 15.509,19 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,49'luk yükselişle 27.100,62 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,628 artışla 1,092 seviyelerinde seyrediyor. (AA)