Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 7.673,65 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,03 puan artışla ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.673,65 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,75 ile bilişim oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kazancıyla 7.663,62 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed’in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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