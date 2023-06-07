Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,36 artışla 5.515,87 puandan başladı.

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Borsa İstanbul bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 3,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,38 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 5.388,80 puandan kapattı.

KÜRESEL PİYASALARDA YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka’nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD’de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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