Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 yükselişle 5.397,75 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,98 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5.397,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseldi. Tüm sektör endeksler değer kazanırken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5.360,77 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA SINIRLI POZİTİFLİK

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB’nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2’ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü belirterek, temmuz toplantısı hakkında da karar vermediklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed’in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa Banka’nın, faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve konut satış endeksi, yurt dışında ise ECB’nin faiz kararı ve Lagarde’ın açıklamalarının yanı sıra Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi, ABD’de kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktardı.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi. (AA)

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