Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 4.906,63 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 ve holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,68 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul’un ise negatif ayrıştığını belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağını hatırlattı.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed’in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları “bekle-gör” duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed’in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Yarın Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere’de enflasyonun takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 seviyesinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti. (AA)